Индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 2425-2450 пунктов

Российский рынок акций открылся в понедельник бурными покупками. К настоящему времени ключевые бенчмарки растут в среднем на 1,5%, список лидеров возглавляют акции «Новатэка» и «Лукойла». В минусе балансируют бумаги «М.Видео» и «МКБ». Итоги общения лидеров США и Китая на G20 обеспечили рынкам капитала взрывной оптимизм, поставив на паузу вопрос с торговыми войнами.

Внешний фон к текущей сессии сложился положительным. Американские рынки завершили пятничные торги покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете энергично повышается.

Курс пары евро/доллар начал декабрь повышением. Основные торги с утра идут около 1,1380, в данный момент инвесторы не нуждаются в активах «тихой гавани», поскольку фактор риска в виде торгового противостояния между Штатами и Поднебесной временно исключен.

Российский рубль с утра восстанавливает свои позиции в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 66,36 руб. (-0,9%). Вся пятничная хандра из-за срыва встречи Владимира Путина и Дональда Трампа перекрыта сегодня отскоком в нефти и общим желанием покупать. Пара доллар/рубль проторгуется сегодня в пределах 66,10-66,65 руб., а пара евро/рубль – в границах 75,40-75,95 руб.

Индекс МосБиржи взлетел сегодня к пикам от 8 ноября, но все это целиком и полностью эмоции. Диапазон движения рублевого индикатора в понедельник составит 2425-2450 пунктов.

Катар уведомил ОПЕК о выходе из этой организации. Доля катарской нефти в суммарной добыче картеля в 2017 году составила 1,85%. В октябре 2018 года страна добывала порядка 610 000 баррелей нефти в сутки – это лишь 11-е место в ОПЕК. Выход из ОПЕК в Дохе объяснили желанием сосредоточиться на увеличении добычи газа. Катар планирует нарастить производство СПГ с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн. Конечно, данное решение не так принципиально для нефтяного рынка. Объемы катарской добычи невелики. Владимир Путин объявил, что соглашение ОПЕК+ будет продлено, однако ясности с объемами пока нет. При этом Россия достаточно устойчива к падению цен на нефть: бюджет бездефицитен при цене на черное золото $53 за баррель. Для сравнения, у Казахстана этот показатель должен составлять $62, у Ирана - $72, у Саудовской Аравии - $88, а у Венесуэлы - $216.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фатих в ноябре говорил о необходимости снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю для поддержания баланса спроса и предложения. Первого декабря Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК сообщил, что секретариат картеля рекомендовал странам – членам организации сократить суточную добычу на 1,3 млн баррелей. После выхода катарской новости котировки нефти слабо пошли вниз, однако Brent осталась выше $62 благодаря росту стоимости за счет договоренностей России и Саудовской Аравии.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари