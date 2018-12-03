Пара EUR/USD: ожидается снижение курса к 1,1317

В пятницу, 30 ноября, торги по евро завершились снижением. Укрепление доллара было связано с ожиданием результатов встречи президента США и председателя КНР во время саммита G20 в Аргентине. Дональд Трамп в своем твиттере предупредил, что если переговоры зайдут в тупик, то он повысит пошлины против Китая. Курс без откатов снизился до 1,1306.

В понедельник торги по индексу доллара открылись снижением. Евро подорожал к доллару до 1,1373. Резкий рост вызван тем, что США и Китай договорились приостановить торговую войну до конца первого квартала 2019 года. Рынок позитивно отреагировал на эту новость.

Китай согласился увеличить объем сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами. Помимо переговоров, в понедельник нефть подорожала на 5,5%, что благоприятно отразилось на сырьевых валютах.

По прогнозу ожидается возвращение цены к нижней линии канала на 1,1317. Если смотреть на сегодняшние объемы, то они очень низкие. Защиты не наблюдается, да и для покупок они низкие. Такое ощущение, что продавцы ловят в ловушку покупателей.

В 12:00 мск еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь.

В 12:30 мск Великобритания опубликует индекс PMI для строительного сектора за ноябрь.

В 14:30 мск с речью выступит член FOMC Ричард Кларида.

В 16:00 мск с речью выступит член FOMC Рэндл Кворлс.

В 17:15 мск с речью выступит член FOMC Джон Уильямс.

В 17:30 мск Канада выпустит индекс деловой активности в производственном секторе PMI.

В 17:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь от Markit.

В 18:00 мск в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь от ISM.

Владислав Антонов, аналитик Альпари