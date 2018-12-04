Покупки преобладают

В понедельник российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику. Новости с саммита G20, как по торговым войнам между Китаем и США, так и по предстоящему в конце недели решению ОПЕК+ по сокращению добычи, обрадовали инвесторов и способствовали росту спроса по всему спектру высокорисковых активов. В результате, ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов смог вновь подняться выше 60 долларов за баррель, достигая в моменте отметки 62,5 доллара. Спрос на рынках акций также был существенным. В Европе за час до закрытия основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,2% и 1,1% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи вырос на вырос на 2%, поднявшись выше 2440 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Мосэнерго, прибавившие 7,4%. Компанию им составили Лукойл, Татнефть и Газпромнефть, рост которых превысил 4%. Хуже рынка закрылись бумаги М.Видео и Полюса, потерявшие порядка 2,7%. В результате сегодняшнего роста индекс МосБиржи вплотную подошел к уровню 2450 пунктов, который выступает ближайшим сопротивлением и максимумом ноября. Пробой этой отметки может стимулировать технические покупки, что даст дополнительный импульс и может позволить российскому рынку сделать еще один шаг к годовым максимумам.



На валютной секции Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, тем самым отыграв часть потерь, понесенных в пятницу. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, до 66,6 рубля, евро потерял символические 0,03%, торгуясь в районе 75,7 рубля. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает торговаться в районе уровня 67 рублей, выступающего локальным сопротивлением. Основным же сопротивлением в текущий момент выступает уровень 68 рублей, пробой которого может открыть американской валюте дорогу к годовым максимумам. Однако, учитывая рост спроса на высокорисковые активы, а также недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей, скорее можно говорить о потенциале укрепления национальной валюты и возможности отступления доллара в район 65 – 66 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка