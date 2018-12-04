Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 декабря: 2 623,7800 руб/1 г золота и 30,3400/1 г серебра
4 декабря 2018
ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 623,7800 руб.
- 1 грамм серебра - 30,3400 руб.
- 1 грамм платины - 1 728,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 544,8201 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,1201 р. (0,50%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1700 р. (0,56%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,1500 р. (0,24%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,9901 р. (0,20%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.