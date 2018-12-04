Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 декабря: 2 623,7800 руб/1 г золота и 30,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 623,7800 руб.

1 грамм серебра - 30,3400 руб.

1 грамм платины - 1 728,5200 руб.

1 грамм палладия - 2 544,8201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1201 р. (0,50%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1700 р. (0,56%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1500 р. (0,24%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9901 р. (0,20%) .

dims

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/ СИА /

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