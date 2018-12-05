Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 декабря: 2 647,4199 руб/1 г золота и 30,7300/1 г серебра
5 декабря 2018
ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 647,4199 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7300 руб.
- 1 грамм платины - 1 721,8700 руб.
- 1 грамм палладия - 2 638,3401 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,6400 р. (0,90%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (1,29%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,6500 р. (0,38%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
93,5199 р. (3,67%).
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