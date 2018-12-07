Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 декабря: 2 653,0100 руб/1 г золота и 31,0700/1 г серебра
7 декабря 2018
ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 653,0100 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0700 руб.
- 1 грамм платины - 1 697,2200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 619,8601 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,7900 р. (0,11%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,58%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,0901 р. (0,88%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
63,5499 р. (2,37%).
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