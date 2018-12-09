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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 декабря: 2 670,5801 руб/1 г золота и 30,9400/1 г серебра

9 декабря 2018
ЦБ РФ с 8 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 670,5801 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 697,6200 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 605,6001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5700 р. (0,66%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,42%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (0,02%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2601 р. (0,54%).

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