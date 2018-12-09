Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 декабря: 2 670,5801 руб/1 г золота и 30,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 8 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 670,5801 руб.

1 грамм серебра - 30,9400 руб.

1 грамм платины - 1 697,6200 руб.

1 грамм палладия - 2 605,6001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5700 р. (0,66%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,42%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (0,02%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2601 р. (0,54%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



