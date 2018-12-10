На глобальных рынках преобладают негативные настроения

На глобальных рынках по-прежнему преобладают негативные настроения. В ходе пятничных торгов американские фондовые индексы возобновили снижение, потеряв за сутки 2,2-3,1%. С момента саммита G-20 прошла неделя, и на текущий момент можно сделать вывод, что итоги встречи не убедили инвесторов в отношении нормализации торговых отношений США-Китай. Подогревают негативные опасения и комментарии членов торгового представительства США – так, П.Наварро и Р.Лайтхайхзер в конце прошлой недели отметили, что по истечению 90-дневного срока готовы реализовать новый раунд ужесточения пошлин в отношении китайских товаров. При этом, на наш взгляд, рассчитывать на что-то большее от саммита было проблематично – подписание полноценной торговой сделки за одну встречу лидеров двух стран крайне маловероятно, а сейчас инвесторы по крайней мере получили отсутствие новых пошлин в ближайшие три месяца и надежды на продолжение торговых переговоров.

Если говорить о выходящей в последние дни макростатистике, то здесь пока поводов для оптимизма сравнительно не много. На выходных были представлены данные по торговому балансу Китая, согласно которым рост экспорта страны замедлился до 5,4% (минимумы с апреля). При этом статистика из США выходит в целом в рамках ожиданий. Пятничные данные по американскому рынку труда не принесли сюрпризов: число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 155 тыс. рабочих мест, коэффициент безработицы остался на уровне в 3,7%, темпы роста зарплат в годовом исчислении второй месяц подряд держатся на уровне в 3,1%. В целом для глобальных рынков следующей важной точкой, вероятно, является заседание Федрезерва (18-19 декабря). Последние комментарии представителей регулятора свидетельствуют об изменении риторики в более мягкую сторону, и, если точечная диаграмма на декабрьском заседании отразит данную тенденцию, идея менее агрессивного повышения ставок американским регулятором может поддержать рисковые активы.

Российский рынок акций закрыл пятничные торги ростом на 0,8%. Умеренное восстановление нефтяных котировок по факту объявления итогов заседания «ОПЕК+» локально поддержало российские акции, однако ухудшение риск-аппетита на глобальных рынках пока вряд ли способствует уверенному продолжению роста. На горизонте ближайших торговых сессий продолжаем ориентироваться на торговый диапазон 2400-2450 пунктов по индексу Мосбиржи.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк