Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 декабря: 2 670,5801 руб/1 г золота и 30,9400/1 г серебра
10 декабря 2018
ЦБ РФ с 8 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 670,5801 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9400 руб.
- 1 грамм платины - 1 697,6200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 605,6001 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,5700 р. (0,66%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1300 р. (0,42%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4000 р. (0,02%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,2601 р. (0,54%).
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