Для российского рынка определяющим может станет динамика цен на нефть

Настроения на мировых рынках остаются негативными, поводов для оптимизма не много. В первую очередь опасения инвесторов связаны с противостоянием Китая и США по поводу торговых споров. Тем не менее сегодня азиатские фондовые площадки растут на новостях о том, что вице-премьер КНР Лю Хэ и глава Минфина США С. Мнучин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями и наметили дальнейшие шаги по урегулированию противоречий, правда каких-либо конкретных заявлений сделано не было. Как показывает история противостояния, инвесторам не стоит полагаться на подобные заявления, в любой момент ситуация может измениться, поэтому торговые переговоры продолжают находиться в подвешенном состоянии, что будет оказывать давление на мировые рынки.

Добавляет негатива и ситуация в Великобритании после того как премьер-министр Т. Мэй отменила намеченное на сегодня голосование в парламенте по выходу из ЕС. Парламентарии уверены, что страна может добиться лучших условий, поэтому надеются на новые переговоры. Т. Мэй в ближайшее время проведет консультации с А. Меркель, а 13 декабря может состояться встреча глав государств членов ЕС для обсуждения Brexit. Надо отметить, что у Правительства Великобритании остается не так много времени на принятие окончательного решения, парламент уйдет на каникулы 20 декабря и вернется не ранее 7 января. Напомним, дедлайн намечен на 29 марта 2019г., поэтому любое затягивание принятия окончательного решения ведет к «жесткому» сценарию выхода из ЕС.

Что же касается российского рынка, то определяющей может станет динамика цен на нефть, которые продолжают находиться около отметки в 60 долл. барр. Позитивным фактором для рынка, вероятно, станет и очередной перенос сроков операций с Русалом с 7 на 21 января 2019г. В отсутствии значимых внутренних событий российский рынок будет двигаться вслед за мировыми площадками. Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи сможет частично отыграть вчерашние потери и закрепиться в районе отметки в 2400 пунктов.

Роман Антонов, Промсвязьбанк