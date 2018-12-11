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Курсы валют ЦБ РФ на 11 декабря: 66,5022 руб/доллар США и 75,6197 руб/евро

11 декабря 2018
ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,5022 руб.
  • 1 евро - 75,6197 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,3940 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2606 р. (0,39%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0878 р. (0,12%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5861 р. (0,61%).

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