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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 декабря: 2 655,3301 руб/1 г золота и 30,8500/1 г серебра

11 декабря 2018
ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 655,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,8500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 676,0900 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 598,2500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,2501 р. (0,57%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,29%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,5300 р. (1,27%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3501 р. (0,28%).

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