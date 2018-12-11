Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 декабря: 2 655,3301 руб/1 г золота и 30,8500/1 г серебра
11 декабря 2018
ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 655,3301 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8500 руб.
- 1 грамм платины - 1 676,0900 руб.
- 1 грамм палладия - 2 598,2500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,2501 р. (0,57%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0900 р. (0,29%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,5300 р. (1,27%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3501 р. (0,28%).
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