Газпром утянул рынок в «минус»

Во вторник российский фондовый рынок не смог вырасти, несмотря на внешний позитив. Так, нефть марки Brent смогла продемонстрировать восстановление и вплотную подойдя к 61 доллару за баррель. На европейских площадках за час до закрытия основные индексы прибавляют до 2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,9% соответственно. Однако этого не хватило для роста, а по итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1%, закончив день в районе 2394 пунктов.

Главным «якорем» для рынка, учитывая вес бумаги в индексе, выступили акции Газпрома, потерявшие более 1,5%, а поводом к продажам послужил призыв США к европейским странам выйти из проекта «Северный поток-2». Хуже рынка торговались бумаги Полюса и Русснефти, потерявшие более 3%. Лидерами торгов выступили Лукойл и ФСК ЕЭС, прибавившие 1,8% и 2,5% соответственно. За счет внешнего фона в первой половине дня нашему рынку удалось отыграть часть потерь понедельника и подняться выше 2400 пунктов. Однако резкое снижение акций Газпрома привело к полной компенсации роста и уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию. При этом, с технической точки зрения, картина на графике индекса продолжает оставаться позитивной. Так, рынок движется над восходящим трендом, берущим начало от минимумов прошлого года и проходящим в районе 2325 пунктов. Кроме тренда поддержку рынку может оказать уровень 2350 пунктов. До пробоя тренда, на наш взгляд, сохраняется позитивный сценарий, целью которого может стать район 2450 – 2500 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, отступив ниже 66,5 рубля, евро упал на 0,6%, до 75,2 рубля. Основным фактором, способствовавшим укреплению рубля, стал рост цен на нефть. Продолжаем отмечать, что российская валюта активнее реагирует на позитивную динамику рынка энергоносителей, чем на его снижение, что, на наш взгляд, обусловлено фундаментальной неоцененностью рубля по отношению к текущим ценам на нефть. При этом, пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 66 – 67 рублей. Выход из этого диапазона может дать направление дальнейшему движению американской валюты.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка