Комментарии

Ожидаем умеренного роста рубля на открытии

12 декабря 2018

По итогам торгов вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар отступил на 0,4%, закрывшись чуть ниже 63,4 рубля, евро упал на 0,7%, до 75,2 рубля. Отметим, что российская валюта чувствовала себя достаточно уверено, несмотря на то, что рынку энергоносителей в рамках вчерашней сессии так и не удалось продемонстрировать существенный рост, а индекс доллара продолжает удерживать позиции у годовых максимумов. На динамике рубля сказывает сохранение фундаментальной недооцененности и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду.

К открытию торгов среды для рубля сложился позитивный фон. Очередная попытка нефти марки Brent подтянуться в район 61 доллара может поддержать рублевых «быков». Однако, приближение заседания ЦБ по ставке будет оказывать сдерживающее влияние на активность игроков. В пятницу также будет обсуждаться вопрос возобновления покупок валюты на открытом рынке во исполнение бюджетного правила, решение которого может оказать существенное влияние на рубль. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного снижения основных мировых валют в начале сессии. Скорее всего в первые часы пара доллар/рубль отступит в район 66,3, после чего перейдет в консолидацию. И лишь сильные изменения на рынке энергоносителей смогут вывести американскую валюту из диапазона 66,2 - 66,4 рубля.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка


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