Индекс МосБиржи проведет середину недели в пределах 2375-2405 пунктов

Российский рынок ценных бумаг в среду начал торги легкими покупками, но продолжения они не получили. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются на 0,3%. Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «Газпрома» и «Яндекса». В положительной зоне остаются акции «Мегафона» и «Мечела».

Внешний фон к сегодняшней сессии сложился неоднородным. Американские рынки закрыли предыдущую сессию незначительными продажами, изменение фьючерса на индекс S&P на премаркете демонстрирует прирост. Цены на нефть сегодня утром активно повышаются. Баррель Brent торгуется по $60,81 (+1%). В опубликованном накануне отчете Американского института нефти видно масштабное понижение запасов черного золота на прошлой неделе. Индикатор для сырой нефти спустился на 10,2 млн баррелей. В этом свете очень интересными будут сегодняшние аналогичные данные от Минэнерго США: предполагается, что запасы черного золота сократились на 3,1 млн баррелей.

Курс пары евро/доллар к сегодняшним торгам слегка подрастает и торгуется по 1,1330. Внимание сегодня внутри макроэкономического календаря будет приковано к данным по инфляции в США.

Российский рубль в первый час торгов в среду слегка отступает в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 66,40 руб. (+0,1%). Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня составляет 66,10-66,85 руб. Пара евро/рубль проведет сессию в пределах отметок 75,00-75,85 руб.

Индекс МосБиржи проведет очередную сессию декабря в пределах отметок 2375-2405 пунктов.

По информации из деловых кругов, принятое на саммите ОПЕК+ решение снизить добычу нефти на 1,2 млн. (800 тыс.+400 тыс.) баррелей в сутки расценено в Белом доме как «пощёчина Трампу» и не останется без ответа Владимиру Путину и принцу Салману. Визит президента Николаса Мадуро, получение им многомиллиардных кредитов и перебазирование в Венесуэлу авиазвена ВКС с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160 являются «асимметричным» намёком Кремля на недружественные действия США. Геополитика продолжает накаляться, а значит растет вероятность новой девальвации рубля. Банк России таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Впрочем, волатильность – это хлеб спекулянтов.

Среда будет насыщенной в плане макростатистики. Данные по промышленному производству за октябрь опубликует Евросоюз. Квартальный ВВП представит Россия. США обнародует данные по инфляции за ноябрь, ожидается снижение показателя в годовом выражении с 2,5% до 2,2%. Также Штаты опубликуют отчет об исполнении федерального бюджета. Для рынка нефти будут важны данные по коммерческим запасам нефти в США, ожидается существенное сокращение.

В корпоративном секторе главной новостью является резолюция Палаты представителей Конгресса США по «Северному потоку - 2». Штаты все же решили официально объявить свое «фи» проекту и намереваются препятствовать его реализации, чтобы спасти Европу от российского газа. Акции компании снижаются почти на 2%.

«День аналитика» сегодня проводит «Сбербанк». Заседания советов директоров состоятся в компаниях «Белуга Групп», «ТрансФин-М» и «ДВМП».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари