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Курсы валют ЦБ РФ на 12 декабря: 66,4225 руб/доллар США и 75,2168 руб/евро

12 декабря 2018
ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,4225 руб.
  • 1 евро - 75,2168 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,4182 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0797 р. (0,12%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4029 р. (0,53%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0242 р. (0,03%).

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