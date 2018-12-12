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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 2 668,8799 руб/1 г золота и 31,0700/1 г серебра

12 декабря 2018
ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 668,8799 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,0700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 667,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 651,2400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,5499 р. (0,51%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,71%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3800 р. (0,50%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,9900 р. (2,04%).

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