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Курсы валют ЦБ РФ на 13 декабря: 66,2550 руб/доллар США и 75,3916 руб/евро

13 декабря 2018
ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,2550 руб.
  • 1 евро - 75,3916 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,4537 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1675 р. (0,25%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1748 р. (0,23%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0355 р. (0,04%).

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