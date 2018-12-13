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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 декабря: 2 658,2000 руб/1 г золота и 31,2600/1 г серебра

13 декабря 2018
ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 658,2000 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,2600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 680,6600 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 680,0901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,6799 р. (0,40%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,61%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,9500 р. (0,78%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,8500 р. (1,09%).

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