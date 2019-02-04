Российский рынок закрылся с небольшой коррекцией в преддверии выходных

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:
Во время торговой сессии, 31 января, индекс МосБиржи закрывается вблизи цены открытия. Бенчмарк РТС скорректировался вниз к отметке 1200 п. Ожидаю открытие индексов в понедельник с небольшим ростом.
Внешний фон позитивен. Американские индексы демонстрируют рост около 0,5% на фоне отчетов компаний Chevron, Exxon Mobil, Merck, Sony, Takeda Pharma лучше ожиданий. Также позитива на рынке добавляют сильные данные трудовой статистики в США за январь. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США составило 304000, что выше прогноза - 168000. Азиатские индексы закрылись в плюсе, за исключением гонконгского индекса Hang Seng, который торговался с около нулевым ростом.
Цены на нефть снова вышли на уровень $62 за баррель. Пара USD/RUB торгуется ниже 66 руб./$, однако рубль ослаб на 0,3% к концу торговой сессии. Основным триггером ослабления рубля выступают возобновившиеся дополнительные покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. С другой стороны, поддержку рублю оказывают оптимистичные настроения на нефтяном рынке, рубль ожидает консолидации в диапазоне 65,5-66 руб./$.
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/ СИА /
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