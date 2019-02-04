Российский рынок акций находится в умеренном плюсе

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 1 февраля российский рынок акций после короткой коррекции на открытии возобновил рост. Рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов прибавил 0,3% и дошел до отметки 2530 п., но пока не рискует обновлять свой исторический максимум в 2536,28 п. Долларовый индекс РТС также подрос на 0,2% до 1215 п. На мой взгляд, безудержного роста в последний день недели ожидать, возможно, не стоит. Индексы Мосбиржи и РТС, скорее всего, закроются в диапазонах 2500-2530 пп. и 1200-1215 пп.



Активность на внешних площадках снизилась после завершения переговоров между Китаем и США – это был не последний, но «решающий» раунд. Тем не менее урегулировать торговый конфликт обеим странам необходимо будет в феврале, так как с 1 марта США пообещали повысить пошлины на китайские товары. Если конфликт не будет урегулирован в установленный срок, на рынках может серьезно возрасти волатильность. Нефть Brent, как и предполагалось, скорректировалась до $60,9 за баррель, тем не менее вероятность ее выхода из области $60-62 за баррель пока оценивается невысоко.



Курс доллара США с открытия торгов подрос до 65,5 руб./$. Сегодня рубль будет находиться под давлением коррекции цен на нефть и возобновления прерванных в августе прошлого года покупок валюты для Минфина. Предполагаю, что рубль недалеко уйдет от отметки 65,5 за 1$. Евро подешевел до $1,139 на фоне новостей о технической рецессии в Италии. Курс евро на внутреннем валютном рынке, скорее всего, будет колебаться вокруг 75 руб./€.

