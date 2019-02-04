Текущая неделя для российского рынка будет отмечена полноценным стартом сезона отчетностей

На глобальных рынках пока сохраняются умеренно-позитивные настроения. В пятницу были опубликованы данные по американскому рынку труда, которые заметно превысили ожидания. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило весомые 304 тыс. рабочих мест (при прогнозе в 165 тыс.). Рост зарплат в годовом исчислении локально замедлился с 3,3% до 3,2%, однако остается вблизи максимумов за последнее десятилетие. Из негативных компонентов отметим рост коэффициента безработицы с 3,9% до 4%, однако, вероятно, в большей степени рост безработицы обеспечен длительным шатдауном.

Американские фондовые индексы завершили пятничные торги разнонаправленно, но тенденция к умеренному повышению пока сохраняется. Сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах продолжается. На текущий момент свои результаты представили 235 компаний из индекса S&P 500, и показатели прибыли 74% из них пока превышают уровень консенсус-прогнозов. Из отчетов сегодняшнего дня однозначно выделяется отчетность Alphabet (Google), но свои результаты компания представит уже после закрытия торгов.

Если прошлая торговая неделя представляла основной интерес торговыми переговорами США-Китай, то на текущей неделе, вероятно, значимых новостей по этой теме инвесторы не получат – китайский рынок закрыт на всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Согласно сообщениям в СМИ, «Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность провести встречу во вьетнамском Дананге 27-28 февраля», и в ближайшие пару недель тема торговых противоречий может временно отойти на второй план. В этих условиях основной интерес инвесторов может быть сосредоточен вокруг продолжающегося сезона корпоративной отчетности, а также выступления Д.Трампа в Конгрессе США с ежегодным докладом «О положении дел в стране» (вторник).

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги вблизи нулевой отметки. Текущая неделя для российского рынка будет отмечена полноценным стартом сезона отчетностей (во вторник результаты по МСФО представят Роснефть и Северсталь, в четверг – ММК, НЛМК и Магнит). На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи, сегодня видим шансы на переход в верхнюю половину данного диапазона.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк