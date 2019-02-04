Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 февраля: 2 788,1299 руб/1 г золота и 33,9300/1 г серебра
4 февраля 2019
ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 788,1299 руб.
- 1 грамм серебра - 33,9300 руб.
- 1 грамм платины - 1 735,2600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 866,7600 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,1600 р. (0,33%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4900 р. (1,47%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,4000 р. (0,95%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,8101 р. (0,27%).
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