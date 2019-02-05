Российский индекс Мосбиржи скорректировался вниз

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:
Во время торговой сессии, 4 февраля, индекс МосБиржи демонстрирует устойчивый рост и обновил очередной максимум на уровне 2537 п. Бенчмарк РТС закрывается выше 1200 п. Полагаю, завтрашняя торговая сессия откроется с небольшим минусом, так как внешний фон неоднозначен. Американские индексы торгуются с минусом в начале торговой сессии. Исключением является индекс Nasdaq, который прибавляет 0,5% из-за роста технологического сектора.
Цены на нефть скорректировались вниз и направляются к $61 за баррель. Полагаю, в отсутствие новостей цены на нефть продолжат консолидацию возле отметки $62-$64 за баррель в ближайшее время.
Пара USD/RUB продолжает консолидацию в области 65,5-66 руб./$. Рубль практически ходит в такт с нефтью, дополнительным фактором ослабления рубля выступают возобновившиеся отложенные покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Ожидаю консолидацию рубля на уровнях 65,5-66,5 руб./$ в краткосрочной перспективе.
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Российский индекс Мосбиржи скорректировался вниз5 февраля 2019
/ СИА /
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