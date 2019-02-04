Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В понедельник 4 февраля российский рынок акций продолжил восхождение к новым высотам. Рублевый индекс Мосбиржи достиг очередного максимума на отметке 2537,47 п. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов прибавил 0,5% и остановился на уровне 1217 п.



На мой взгляд, несмотря на новые рекорды, потенциал у индекса Мосбиржи остается ограниченным, в первую очередь, в силу сохраняющихся санкционных рисков. Смягчение санкций против компаний Олега Дерипаски вовсе не означает автоматического смягчения санкций в отношении России. В тоже время после решения внутренних актуальных вопросов в целях того, чтобы шатдаун не возобновился после 15 февраля, Конгресс США вскоре может вернуться и к вопросу антироссийских санкций. Но пока в отсутствие негативных новостей участники рынков, очевидно, хотят воспользоваться шансом и успеть поспекулировать. Крупных покупок на рынке в любом случае не наблюдается, обороты соответствуют средним показателям обычного торгового дня.



Внешний фон носит смешанный характер. Китайские биржи закрыты по случаю празднования Китайского Нового года. В Европе инвесторы не стремятся к покупкам из-за перипетий с Brexit и технической рецессии в Италии. Европейский рынок все больше убеждается в том, что ЕЦБ вряд ли решится на поднятие ставок до середины 2020 года. На рынке США инвесторы радуются корпоративным отчетностям, многие из которых оказались не такими пессимистичными, как ожидалось изначально.



Нефть Brent находится около $63 за баррель на фоне снижения числа буровых установок в США. Курс доллара США балансирует вблизи 65,5-65,6 руб./$ без особых надежд на снижение или повышение в течение сегодняшнего дня.