В центре внимания – финансовые результаты Роснефти и Северстали

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



В понедельник на фондовом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Индекс Московской биржи продолжил традицию обновления максимума. Лидерами роста стали акции En+ (+5,14%). Лидерами падения вновь стали бумаги Аэрофлота (-2,64%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66.



Роснефть (-0,23%) отчитается по МСФО за 2018 год. Ожидается, что выручка могла достичь 8,5 трлн руб., EBITDA – 2 трлн руб., а прибыль – 600-630 млрд, что соответствует 59 руб. на акцию. Дивиденд может составить 35-50% от прибыли по итогам года, что соответствует 20-29 руб. на акцию. Ожидаю позитивную реакцию инвесторов на отчетность, если она превзойдет ожидания. Дополнительным драйвером может быть информация по льготам на добычу, которые компания может получить. Сейчас Роснефть платит свыше 2,8 трлн руб. в год налогов, и облегчение налогового бремени может существенно повлиять на прибыль.



Росстат обнаружил рост ВВП. По данным ведомства, за год ВВП увеличился на 2,3%. Это наилучший показатель за семь лет, если не считать кратковременного роста ВВП до 2,5% в годовом выражении во 2-го квартале 2017 г. на фоне эффекта низкой базы. Положительная динамика обусловлена, главным образом, ростом чистого экспорта и финансового сектора, а также отдельными разовыми эффектами. Пока рано делать оптимистичные прогнозы на 2019 год. По итогам 3-го квартала прирост составил всего 1,5% в годовом выражении, возможно, что по итогам 2019 года ВВП вырастет в пределах 1,8%.



Ожидаю разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность Роснефти и Северстали. Центральным международным событием будет послание Трампа американскому конгрессу, которое будет отыгрываться вечером и на следующий день. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2500-2520 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,20.





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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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