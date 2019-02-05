Индекс МосБиржи на волне позитива обновил исторические максимумы

На мировых площадках сохраняются умеренно позитивные настроения. Вчера рынки продолжили отыгрывать сильные результаты по рынку труда США, опубликованные в пятницу, а также рост акций технологических компаний. Ввиду празднования нового года в Азии торговые площадки закрыты, поэтому торговая активность не высокая.

В отсутствии новых вводных инвесторы главным образом ориентируются на финансовые результаты американских компаний. Вопреки ожиданиям сезон отчетности проходит достаточно неплохо. На данный момент 71% из уже отчитавшихся компаний из индекса S&P 500 продемонстрировали результаты лучше прогнозов аналитиков. Так, выручка Alphabet (Google) выросла на 22%, но операционная рентабельность снизилась с 24% до 21%, что при высоких ожидаемых затратах компании отпугнуло инвесторов. По оценкам Reuters рост прибыли компаний за 4-й квартал составит 15,4% (ранее около 13%). При этом прогноз на 1-й квартал 2019г. сильно ниже и составляет всего 0,5%. По прогнозам ощутимый рост прибылей рынок может увидеть только в 4-м квартале 2019г.

В понедельник после возобновления частично приостановленной работы правительства США вышли данные по промышленным заказам за ноябрь, которые неожиданно показали снижение на 0,6%. При этом данные за октябрь (-2,1%) после пересмотра не подверглись изменениям. Согласно данным ISM, которые оценивают активность в обрабатывающем секторе, показали рост в январе (56,6 пунктов против 54,1 в декабре), что свидетельствует о завершении снижения в 2018г. и несколько нивелируют опасения по поводу замедления спроса.

Между тем основные темы, которые были наиболее важны в последнюю неделю постепенно сходят на нет. Процесс переговоров в Конгрессе по поводу согласования бюджета правительства по прежнему проходят без значительного продвижения, что повышает риск очередной приостановки работы правительства после дедлайна 15 февраля. Тема Brexit не получила дальнейшего развития: ЕС не намерен пересматривать условия сделки, несмотря на желание Т. Мэй прийти к консенсусу. Поворотным моментом для рынков станет предстоящая встреча лидеров США и Китая, которая может состояться в конце месяца.

Вчера на волне позитива на мировых рынках исторические максимумы обновил индекс МосБиржи, для которого ближайшей целью становится уровень в 2550 пунктов, однако дальнейшее движение в район 2600 пунктов без явных новых драйверов роста затруднительно. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем фиксацию прибыли игроками, индекс МосБиржи будет проторговывать нижнюю половину диапазона 2500-2550 пунктов. При этом поддержку отдельным бумагам окажет стартующий сезон отчетности.



Роман Антонов, Промсвязьбанк