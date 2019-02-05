Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 февраля: 2 764,4199 руб/1 г золота и 33,7600/1 г серебра
5 февраля 2019
ЦБ РФ с 5 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 764,4199 руб.
- 1 грамм серебра - 33,7600 руб.
- 1 грамм платины - 1 726,9700 руб.
- 1 грамм палладия - 2 857,2000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,7099 р. (0,85%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1700 р. (0,50%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,2900 р. (0,48%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,5600 р. (0,33%).
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