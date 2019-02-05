Индекс Мосбиржи подобрался к психологическому уровню 2550 п.



Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Во время торговой сессии, 5 февраля, индекс Мосбиржи демонстрирует рост на 1% и обновляет свой максимум на уровне 2548 п. Рублевый бенчмарк подобрался вплотную к психологическому уровню 2550 п. и пока есть предположения, что ему не удастся преодолеть указанную отметку, по крайней мере, сегодня. Бенчмарк РТС торгуется с ростом более 1%, ожидаю закрытие в диапазоне 1210-1240. В числе лидеров акции Роснефти, которые выросли почти на 4,5% после выхода сильного отчета о финансовых результатах по МСФО. По итогам 2018 года прибыль нефтяной компании выросла в 2,5 раза.



Внешний фон неоднозначен. Накануне американские индексы закрылись ростом, прибавив 0,5-1%. Президент США Дональд Трамп готовится выступить с ежегодным посланием перед Конгрессом США после закрытия торгов. В связи с этим событием на рынке возникли опасения, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с демократами по вопросам иммиграционной политики и объявит о чрезвычайном положении, чтобы получить финансирование защиты южной границы без согласия Конгресса.



Цены на нефть марки Brent вновь достигли отметки $63 за баррель. Рубль демонстрирует минимальные изменения, консолидируясь возле 65,5 руб./$. Пара USD/RUB пытается укрепиться на фоне незначительно растущих нефтяных цен и умеренного глобального спроса на рисковые активы, однако валютные интервенции ЦБ выступают явным сдерживающим фактором. Полагаю, рубль продолжит консолидацию возле данного уровня в краткосрочной перспективе.