Комментарии

Цена акций Apple может достичь $229 в течение 18 месяцев

5 февраля 2019

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Акции Apple Inc продемонстрировали рост на 2,84% после заявления JPMorgan о возможной покупке одной из крупных компаний на свободные денежные средства компании в размере $150 млрд, что в результате может привести к диверсификации бизнеса и реструктуризации выручки компании, эти меры связаны с ожиданиями замедления темпов роста продаж впервые за 16 лет из-за падения спроса на ключевую линейку своей продукции - смартфоны.

Ранее Apple стала первой компанией в мире, капитализация которой достигла 1 триллиона долларов.  На мой взгляд, после коррекции американского фондового рынка и падения акций на 26% после октябрьского максимума, в настоящее время существует отличная возможность купить акции технологического гиганта по более низкой цене. Стоит отметить, компания планирует выйти на рынок AR-очков, доход от которых ожидается в размере $13 млрд ежегодно. Полагаю, рынок AR-очков имеет большой потенциал развития, в 2019-м ожидаю рост поставок очков дополненной реальности более 70%. Также, компания планирует расширить присутствие на китайском и индийском рынках, выпустив в текущем году три новые модели iPhone. На мой взгляд, цена акций Apple может достичь $229 в течение 18 месяцев.


/ СИА /
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