Индекс S&P500 направляется к отметке 2750 п.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США завершили торговую сессию 4 февраля ростом. S&P500 поднялся на 0,68%. Главным позитивным драйвером выступило возобновление интереса к акциям высокотехнологического сектора, который прибавил в цене 1,1%. Во многом спрос на компании сектора был вызван новостями о том, что производитель программного обеспечения Ultimate Software Group Inc. будет куплен за $11 млрд. На этом фоне его акции выросли почти на 20%. Facebook отметил 15-летний юбилей, закрывшись ростом на 2,14%. Акции Apple подорожали на 2,84% благодаря заявлению JPMorgan о наличии у компании потенциала развития за пределами продаж смартфонов.



На постмаркете за четвертый квартал отчиталась Alphabet. Выручка материнской компании Google за этот период увеличилась на 22%, до $39,3 млрд. Однако параллельно с ростом выручки повышаются и издержки за пределами основного бизнеса в сфере онлайн-рекламы, в связи с этим ожидается уменьшение маржинальности и замедление роста выручки в текущем году.



Ведущие биржи мира относительно спокойны, большинство из них торгуется в зеленой зоне. Однако неопределенности добавляет возможное возобновление шатдауна в США из-за того, что президент и демократическая фракция Конгресса не могут согласовать ряд вопросов, связанных с иммиграционной политикой. Трамп, в принципе, может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы получить средства на финансирование строительства стены на ее южной границе.



Европейские фондовые индексы прибавляют в пределах 0,5–1%. Позитивным для них фактором выступает сильный отчет нефтяного гиганта BP. Большая часть рынков Юго-Восточной Азии закрыта из-за празднования Нового года по лунному календарю. Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,19%.



Спрос на безопасные активы нейтрален. Доходность десятилетних казначейских облигаций США растет до 2,74%. Золото подешевело на 0,05%, до $1316. Нефть марки Brent торгуется выше $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску присутствует.



Фьючерсы на индекс S&P500 на премаркете в небольшом плюсе. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии он отправится к отметке 2740 пунктов. Явных сигналов к коррекции нет. Индекс волатильности VIX продолжается снижаться и перед открытием основных торгов составляет 15,6 п.



Из данных макроэкономической статистики по США сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в непроизводственном секторе, по которому прогнозируется снижение до 57 пунктов. Тем не менее значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует об экономическом росте.



Квартальные отчеты сегодня до открытия основной сессии представят Estee Lauder, Ralph Lauren, Gartner. От всех этих компаний ожидают роста прибыли. После закрытия торговой сессии отчитываются Walt Disney, Electronic Arts, Snap, Arlo Technologies и Tenable.

