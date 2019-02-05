Комментарии

Потенциал роста акций Северстали — 1,5%

5 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

По итогам 2018 года Северстали удалось увеличить выручку от продаж лишь на 9,3%, до $8,580 млрд, на фоне роста продаж стальной продукции на 2% в натуральном выражении. Столь скромный результат стал следствием снижения спроса на металлургическую продукцию как в России, так и за рубежом. Остаться в плюсе компании удалось, в основном, за счет ослабления рубля. Кроме того, на экспорт металлург поставлял главным образом продукцию с низкой добавленной стоимостью.

По итогам 2018 года компания продемонстрировала более заметный — на 21%, до $3,142 млрд, рост EBITDA, вследствие чего рентабельность по этому показателю поднялась с 32,8% до 36,6%. Чистая прибыль Северстали увеличилась за год на 51%, до $2,051 млрд, а чистая рентабельность — на 6,6 п.п., до 23,9%.

В целом финансовые результаты Северстали в 2018 году можно назвать умеренно положительными, с начала торговой сессии акции компании прибавляют 0,6%. Они торгуются вблизи целевых значений на уровне 1050 руб., потенциал роста — 1,5% на ближайшие шесть месяцев.
 


/ СИА /
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