Индекс Мосбиржи протестирует отметку 2550 пунктов

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во время торговой сессии, 5 февраля, индекс Мосбиржи демонстрирует стабильный рост вплотную приблизившись к 2550 пунктов. Бенчмарк РТС прибавил 1% и закрывается вблизи 1220 п. Ожидаю открытие индексов с позитивной динамикой, а индекс Мосбиржи протестирует отметку 2550 пунктов при сохранении благоприятной внешней конъюнктуры.

Внешний фон неоднозначен. Европейские индексы выросли на 1,5%. Американские фондовые индексы открылись ростом в первые часы торговой сессии, оптимизма добавляет продолжающийся сезон отчетов. 84% компаний, отчитавшихся на премаркете, предоставили результаты лучше ожиданий. На рынке возникают опасения, что на своем выступлении с ежегодным посланием перед Конгрессом президент США Дональд Трамп может объявить о чрезвычайном положении в стране, чтобы получить финансирование защиты южной границы в обход Конгресса.

Цены на нефть марки Brent протестировали отметку $63 за баррель, после чего произошел откат в силу нехватки драйверов и бычьего настроения.

Рубль демонстрирует минимальные изменения, консолидируясь выше 65,5 руб./$. Поддержку российской валюте оказывают нефтяные котировки и умеренный спрос на рисковые активы. Однако валютные интервенции ЦБ выступают сдерживающим фактором. Полагаю, рубль продолжит консолидацию в диапазоне 65,5-66,5 руб./$ в ближайшее время.