На этот раз более уверенно

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка:

Во вторник на российском фондовом рынке вновь преобладали покупки, чему способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,3% соответственно. Небольшой «ложкой дегтя» для инвесторов выступила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent теряла порядка 0,5%, однако данный фактор оказал лишь минимальное влияние на настроения на наших площадках. В результате к 18.15 мск индекс МосБиржи прибавил 0,8%, поднявшись в район 2545 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Роснефти, Русала и Системы, рост которых превышал 3%. Отметим, что на динамику акций Роснефти оказал влияние отчет компании и повышение агентством S&P рейтинга компании до инвестиционного уровня BBB-. Хуже рынка чувствовали себя Магнит и Распадская, потерявшие 1,9% и 1,7% соответственно. В отличии от трех предыдущих сессии, когда наш рынок к концу торгов терял большую часть роста, сегодня «быкам» удалось удержать позиции. В результате индекс МосБиржи сделал еще один шаг к цели роста, которой, на наш взгляд, может выступать отметка 2640 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль смог укрепиться. И если доллар удержал позиции у уровней закрытия понедельника и к вечеру торговался в районе 65,6, то евро к окончанию основной сессии отступил на 0,2%, до 74,8 рубля. Попытки «медведей» вывести доллар из границ 65,5 – 66 рублей оказались не удачными. В рамках сессии американская валюта отступала под нижнюю границу обозначенного диапазона, однако закрепиться ниже не удалось. И если динамика рынка энергоносителей практически не оказала влияния на фондовую секцию, то на валютном рынке отразилась, не позволив рублю укрепиться к доллару. При этом мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на российскую валюту. В случае если нефть марки Brent сможет преодолеть отметку 63 доллара, которая сейчас выступает сопротивлением для рынка энергоносителей, рубль получит серьезный повод для укрепления, в результате чего доллар отступит к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей.