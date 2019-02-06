Комментарии

Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций в 2018 году

6 февраля 2019

По итогам 2018 года АО «Россельхозбанк» вошел в пятерку лидеров рэнкинга по организации размещений облигаций российских эмитентов, составляемого информационным агентством Cbonds. Банк также занял пятое место в списке андеррайтеров рыночных выпусков облигаций и среди организаторов корпоративных облигаций.

В 2018 году АО «Россельхозбанк» привлек на публичном рынке долгового капитала для клиентов средства в объеме 122,631 млрд рублей, осуществив 22 сделки для крупнейших российских корпораций и финансовых институтов. 

«По итогам 2018 года АО «Россельхозбанк» закрепил свое лидерство на российском облигационном рынке, реализовав несколько знаковых сделок для крупнейших государственных и частных российских компаний. Банк улучшил позиции в рэнкинге, поднявшись на пятую позицию, и увеличил свою долю рынка до 8%. В 2019 году мы планируем продолжить наращивать свое присутствие на рынке долгового капитала», - отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

«Рэнкинг организаторов и андеррайтеров облигаций России» составляется Cbonds ежегодно и является индикатором активности российского инвестиционно-банковского сектора на рынке облигаций. Всего в рейтинг 2018 года вошел 41 организатор, разместивший 489 выпусков на общую сумму 1,54 трлн рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги