Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций в 2018 году

По итогам 2018 года АО «Россельхозбанк» вошел в пятерку лидеров рэнкинга по организации размещений облигаций российских эмитентов, составляемого информационным агентством Cbonds. Банк также занял пятое место в списке андеррайтеров рыночных выпусков облигаций и среди организаторов корпоративных облигаций.

В 2018 году АО «Россельхозбанк» привлек на публичном рынке долгового капитала для клиентов средства в объеме 122,631 млрд рублей, осуществив 22 сделки для крупнейших российских корпораций и финансовых институтов.

«По итогам 2018 года АО «Россельхозбанк» закрепил свое лидерство на российском облигационном рынке, реализовав несколько знаковых сделок для крупнейших государственных и частных российских компаний. Банк улучшил позиции в рэнкинге, поднявшись на пятую позицию, и увеличил свою долю рынка до 8%. В 2019 году мы планируем продолжить наращивать свое присутствие на рынке долгового капитала», - отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

«Рэнкинг организаторов и андеррайтеров облигаций России» составляется Cbonds ежегодно и является индикатором активности российского инвестиционно-банковского сектора на рынке облигаций. Всего в рейтинг 2018 года вошел 41 организатор, разместивший 489 выпусков на общую сумму 1,54 трлн рублей.