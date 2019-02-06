Спрос на ОФЗ будет небольшим – менее 20 млрд рублей

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Во вторник на фондовом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Индекс Московской биржи продолжил традицию обновления максимума. Лидерами роста стали акции RusAl (+4,32%). Лидерами падения стали бумаги Магнита (-1,84%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66.



S&P повысило рейтинг Роснефти (+4,26%) до инвестиционного. Компания оправдала ожидания по годовой выручке и EBITDA, только прибыль оказалась ниже прогноза (549 млрд против 620). Поводом к повышению рейтинга стало резкое сокращение долговой нагрузки, до 1,2х EBITDA. Риск потери активов и продаж от проектов в регионах со сложной геополитической обстановкой незначительный. Повышение рейтинга будет способствовать снижению ставки по займам и кредитам на 0,25-0,5 п.п. Сейчас доходность рублевых бумаг Роснефти составляет 8-9%.



Минфин проведет аукцион ОФЗ. Сегодня ведомство предложит бумаги на 35 млрд руб. Игроки не ожидают повышения ключевой ставки в пятницу, поэтому спрос может быть относительно небольшим, менее 20 млрд руб.



В качестве торговой идеи инвесторы могут рассматривать акции Лукойла (+1,59%). Драйвером роста является закрытие коротких позиций и общий фон. Однако, вероятно, эти причины скоро ослабят свое действие, поскольку ситуация на нефтяном рынке спокойная. Отчетность Роснефти дает основание ожидать ухудшение динамики основных финансовых показателей нефтегазовых компаний в 1-м квартале. Целью технической коррекции видится диапазон 5100-5200 руб. на горизонте трех недель.



Ожидаю боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2520- 2540 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,20.