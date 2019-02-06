Комментарии

Акции Snap могут заинтересовать крупных инвесторов

6 февраля 2019

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четвертом квартале выручка Snap увеличилась на 36%, до $390 млн, за весь прошлый год — на 43%, до $1,2 млрд. Количество ежедневных пользователей осталось на уровне предыдущего квартала и составило 186 млн человек, тем самым был прерван нисходящий тренд, продолжавшийся с начала 2018 года. Выручка с пользователя существенно повысилась во всех регионах: в Северной Америке — на 23%, в Европе — на 57%, в остальном мире — на 120%. Это вызвало позитивную реакцию инвесторов, и на постмаркете акции компании выросли на 21%. Дополнительным позитивным драйвером стало то, что пользователи стали проводить больше времени в этой соцсети.

Убыток Snap сократился благодаря реализации эффективной стратегии. Убыток на акцию составил 14 центов при общерыночном консенсусе 19 центов. Snap предлагает своим клиентам более понятную платформу для размещения рекламы, что будет способствовать дальнейшему повышению выручки с пользователя.

Институциональные фонды, банки и крупные инвесторы нарастили свою долю в Snap на 1,6 млн акций, что составляет 0,11% от капитализации компании. После отчета ситуация может измениться и акции Snap начнут пользоваться спросом у крупных инвесторов. Однако бумага остается высокоспекулятивной. Snap сильно проигрывает конкуренцию Instagram, поэтому инвесторы должны с осторожностью оценивать резкий рост ее акций.


/ СИА /
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