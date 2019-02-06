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Курсы валют ЦБ РФ на 6 февраля: 65,6686 руб/доллар США и 74,7703 руб/евро

6 февраля 2019
ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,6686 руб.
  • 1 евро - 74,7703 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,3618 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0995 р. (0,15%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1424 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1475 р. (0,15%).

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