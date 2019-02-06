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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 2 770,0400 руб/1 г золота и 33,1900/1 г серебра

6 февраля 2019
ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 770,0400 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,1900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 728,6400 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 890,2000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6201 р. (0,20%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,69%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6700 р. (0,10%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,0000 р. (1,15%).

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