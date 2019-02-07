Небольшая коррекция от максимумов

В среду российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне. Так, продажам способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 62 долларов за баррель. Также «медведей» поддержала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,2% и 0,3% соответственно. Несмотря на это к 18.30 мск. индекс МосБиржи снизился лишь на 0,3%, удержав позиции в районе 2540 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Энел Россия и Роснефти, упавшие на 5,4% и 1,5% соответственно. Лучше рынка торговались Лента и X5 Retail Group, прибавившие более 1,5%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии «медведи» попытались увести рынок в коррекцию, чему кроме негативного внешнего фона способствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Однако во второй половине торгов индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь. При этом для возобновления роста рынку явно не хватает нового повода, которым мог бы стать выход нефти марки Brent выше 63 долларов. Если же говорить о технической картине на графике индекса МосБиржи, то она не изменилась. Все тренды в текущий момент направлены вверх, а ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 2500 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,3%, торгуясь в районе 65,8 рубля, евро подтянулся на 0,1%, вплотную подойдя к 75 рублям. Американская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 65,5 – 66 рублей в отсутствии поводов для направленного движения. Опять же, основное внимание игроков обращено к ситуации на рынке нефти и в валютах развивающихся стран. Любые позитивные изменения на этих «фронтах» могут стимулировать покупки в рубле. При этом ближе к концу месяца российская валюта вновь получит поддержку со стороны налогового периода, что, при сохранении умеренно позитивного внешнего фона, будет способствовать отступлению пары USD/RUB к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка