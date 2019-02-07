Российский рынок скорректировался вниз вслед за мировыми площадками

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Во время торговой сессии, 5 февраля, индекс Мосбиржи протестировал отметку 2550 п. после которого продемонстрировал откат, полагаю, для дальнейшего бычьего настроения требуется больше позитивных драйверов. Бенчмарк РТС закрывается ниже 1220 п. Ожидаю открытие торговой сессии в четверг в минусе и коррекцию в первой половине торгов.



Внешний фон заметно испортился. Европейские фондовые индексы закрылись падением на фоне выхода слабой статистики по производственным заказам в Германии за декабрь, что послужило сигналом о замедлении темпов роста в странах ЕС. Американские фондовые индексы снижаются приблизительно на 0,3-0,5% в первые часы торговой сессии, так как заявление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом не содержало конкретных инициатив в области экономической политики, неопределённость по вопросам иммиграционной политики накаляется. Рынок находится в ожидании комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу дальнейшего направления монетарной политики.



Нефть марки Brent торгуется выше $62 за баррель на фоне данных Минэнерго США об увеличении запасов сырой нефти в США на 1,263 млн баррелей при прогнозе в 2,179 млн. Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных цен и приближается к отметке 66 руб./$. В ближайшей перспективе не ожидаю выход за рамки диапазона 65,5-66 руб./$.



Стоит также отметить успех сегодняшних аукционов по ОФЗ, где объем спроса на 7-летние гособлигации более, чем в 2,5 раза превысил предложение, и Минфину удалось разместиться по весьма привлекательной для себя стоимости. 15-летние инструменты пользовались меньшим спросом, объем которого практически оказался на уровне предложенного объема, и результаты аукциона были скромнее.