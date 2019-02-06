Инвесторы переоценили темпы роста Take-Two, акции теряют около 10%

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Компания Take-Two Interactive Software Inc. отчиталась о результатах четвертого квартала 2018-го прибылью в $1,57 на акцию и повышением прогноза, который все же оказался хуже ожиданий рынка.



Общий объем заказов Take-Two увеличился на 140%, до $1,57 млрд, что чуть выше консенсуса, предполагавшего уровень $1,52 млрд. Возвратные (Recurrent) доходы повысились на 31%. Рост выручки в основном был обеспечен выходом игры Red Dead Redemption 2. Подобная зависимость доходов от разовых релизов ставит под сомнение стабильность динамики этого показателя. К тому же помимо игр Borderlands 3 и Red Dead о будущих источниках доходов судить затруднительно, что не позволяет уверенно рассчитывать на высокие темпы роста выручки в 2019-м. Также стоит отметить снижение маржинальности в этом квартале: валовая маржа компании снизилась с 44,3% год назад до 28%.



Take-Two повысила прогноз по выручке и прибыли на текущий год, но ее цель оказалась ниже ожиданий рынка. Компания рассчитывает нарастить выручку в среднем до $2,68 млрд (+49,8%), а рыночный консенсус предполагал, что темп сохранится на уровне около 67% и выручка составит $2,99 млрд. Что касается прибыли, то по плану Take-Two за этот год она составит $360,5 млн, тогда как рынок ожидал результат $585 млн.



Таким образом, инвесторы переоценили темпы роста в надежде на новые прорывные продукты, которых Take-Two Interactive Software пока не анонсирует и не предлагает. В результате акции компании теряют около 10% на премаркете, и, если они не удержатся на отметке в $93, потенциально могут заполнить гэп на уровне $80.