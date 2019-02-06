Комментарии

Российский рынку нужны стимулы для новых рекордов

6 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 6 февраля российский рынок акций просел, в частности, под влиянием умеренно негативной новости о том, что Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Сирии и ее союзников – России и Ирана. Законопроект еще должен получить одобрение Палаты представителей Конгресса США. Санкции в отношении России из-за Сирии предусматривают традиционный набор ограничений на активы, находящиеся в собственности, ряда юридических и физических лиц в США. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 0,2% до 2543 п., тогда как долларовый РТС опустился вниз на 0,5% до 1218 п. Вероятно, торги также закроются в минусе, в том числе потому, что для новых рекордов нужны новые стимулы.

Внешний фон нейтрален. Европейские фондовые индексы слегка скорректировались вниз на фоне выхода слабой статистики по производственным заказам в Германии за декабрь. Инвесторы в очередной раз получили сигнал о замедлении темпов роста экономики еврозоны. Рынок США пребывает в ожидании новостей, в том числе с выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Китайские финансовые рынки продолжают праздновать Китайский Новый год. Нефть Brent безыдейно балансирует в области $61-62 за баррель.

Курс доллара США консолидируется в области 65,5-66 руб./$. В ближайшее время выхода из указанного диапазона в отсутствие очевидных предпосылок не предвидится. Для курса евро сохраняет актуальность диапазон 75-76 руб./€.


/ СИА /
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