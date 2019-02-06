S&P500 нужен тайм-аут



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Во вторник американский фондовый рынок закрылся в плюсе. Индекс Dow Jones прибавил 0,68%. S&P500 — 0,47%. Оптимизм инвесторов обусловил продолжающийся сезон отчетов. Квартальные результаты более 68% компаний, входящих в состав S&P500, превысили общерыночные ожидания.



На постмаркете корпорация Walt Disney представила отчетность за первый квартал 2019 года. Выручка компании снизилась с $15,35 млрд до $15,3 млрд, что превзошло ожидания аналитиков. Полагаю, что в 2019 году благоприятное влияние на ее бизнес может оказать успешное завершение приобретения 21st Century Fox и запуск потокового сервиса Disney +. Дивидендная доходность компании увеличивалась в течение десяти лет. В этом году я рассчитываю на повышение дивидендной доходности до 1,7%.



Настроения на мировых площадках неоднозначны. Наиболее важным событием для сегодняшних торгов станет ежегодное послание президента США Конгрессу. Дональд Трамп призвал разные ветви власти совместно работать над реализацией инфраструктурных проектов и выработкой новых правил внешней торговли. Хотя Трамп не угрожал ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться финансирования строительства стены на границе с Мексикой, вопросы иммиграционной политики остались нерешенными и противостояние между главой Белого дома и демократической фракцией в Конгрессе продолжается.



Однако позитива на финансовых рынках добавляют ожидания запланированной на следующую неделю встречи представителей Китая и США, которая будет посвящена разрешению конфликта в области взаимной торговли и споров в отношении принадлежности некоторых технологий.



Европейские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе, реагируя на статистику, зафиксировавшую сокращение объема производственных заказов в Германии. Это один из признаков потери экономикой еврозоны темпов роста. Негатива также добавляет неоднозначная корпоративная отчетность. Основные биржи АТР сегодня закрыты из-за празднования Нового года. Вчерашние торги индекс Nikkei завершил ростом на 0,14%, отыграв снижение, которое демонстрировал в течение дня.

Спрос на безопасные активы умеренный. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США падает до 2,68%. Золото торгуется нейтрально, колеблясь около отметки $1319 за тройскую унцию. Нефть марки Brent ушла ниже $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску низкий. Фьючерсы на индекс S&P500 опустились на 0,2%, так как инвесторов несколько разочаровало выступление Трампа в Конгрессе. Индекс VIX перед открытием вырос на 1%, до 15,71 п. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 снизится на 0,4%, до 2725 пунктов.



Сегодняшний день насыщен макроэкономической статистикой. Выйдут данные по динамике ВВП США за последний квартал. Ожидается замедление показателя до 2,6% с 3,4% кварталом ранее. Внимания заслуживают данные по розничным продажам, числу выданных разрешений на строительство и запасам сырой нефти и бензина. Также будет опубликован отчет об исполнении федерального бюджета США, прогнозируют сокращение дефицита бюджета. Наконец, сегодня в Вашингтоне состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, более подробно осветит повестку прошедшего недавно заседания регулятора.



Квартальные отчеты сегодня до открытия основной сессии представят Trivago, General Motors и New York Times. На постмаркете отчеты опубликуют Apollo Investment, GoPro, по которым ожидается рост прибыли.

