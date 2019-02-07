В центре внимания – результаты Магнита, ММК и НЛМК

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Наблюдалась разнонаправленная динамика. Большинство бумаг закрылось, все же, на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции Ленты (+2,07%). Лидерами падения стали бумаги Энел Россия (-5,32%), бумаги обрушились на фоне новостей о негативном прогнозе по прибыли и долгу. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66.



Магнит (-0,70%) отчитается за 2018 год по МСФО. Ожидается, что выручка ритейлера достигла 1,25 трлн руб., EBITDA – 90 млрд руб., а прибыль – 35-40 млрд. На мой взгляд, инвесторы сейчас больше ждут результатов 1-го квартала. Ожидается, что Магнит улучшит производственные показатели, в частности, в сегменте гипермаркетов прекратится снижение трафика и продаж. Котировки Магнита снижаются перед отчетностью, но, на мой взгляд, это обусловлено фиксацией прибыли спекулянтами, открывавшими длинные позиции в диапазоне 3500-3700 руб. Если компания подтвердит курс на улучшение операционных показателей, то акции могут подорожать до 4900-5200 руб. на горизонте 4 месяцев.



ММК (+1,15%) отчитается за 2018 год по МСФО. Выручка магнитогорских металлургов могла достичь 530 млрд руб., показатель EBITDA –155 млрд (соответствует рентабельности 29%), а прибыль – 80-90 млрд. Если отчетность превзойдет ожидания, то до конца 1-го квартала акции могу вырасти до 48 руб.



НЛМК (+1,24%) отчитается за 2018 год по МСФО. Прогноз по объему продаж –770 млрд руб., EBITDA – 225 млрд (соответствует рентабельности 29%), прибыли – 140 млрд. Котировки, на мой взгляд, уже в значительной мере отыграли отчетность, а также подскочили на 8% за месяц. Поэтому потенциал ожидаю небольшой, ближайшая цель – 165 руб. на горизонте 3 недель.



Ожидаю боковую динамику. На локальном рынке в фокусе – отчетность компаний. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2530-2550 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,20.