В среднесрочной перспективе хотелось бы снова увидеть тестирование отметки в 2550 пунктов по индексу МосБиржи

В отсутствии значимой статистики и новостных драйверов рынки дрейфуют, не показывая выраженной тенденции к росту. Внешний фон на утро четверга складывается скорее нейтральным, несмотря на небольшую коррекцию на американских и азиатских площадках.

Вчера вышли данные по торговому дефициту США за ноябрь, который впервые за 6 месяцев, благодаря низким ценам на нефть, росту внутреннего производства и сокращению импорта продовольственных товаров, показал снижение на 11,5% до $49,3 млрд. В частности, торговый дефицит с Китаем снизился с $43,1 млрд. в октябре до $37,9 млрд. в ноябре. Напомним, что значительный торговый дефицит с КНР стал поводом для начала торгового противостояния между странами в прошлом году. Вчера подтвердилась информация об очередной встрече между представителями США и Китая в Пекине на следующей неделе, поэтому можно рассчитывать на то, что в случае позитивных результатов рынки получат недостающий импульс к дальнейшему росту.

Также Бюро по статистике США опубликовало новые даты выхода отложенных данных. Так, публикация оценки ВВП за четвертый квартал намечена на 28 февраля, причем объем статистики позволит показать не три оценки, как обычно, а две. Данные по розничным продажам за декабрь, которые позволят оценить ситуацию в экономике, выйдут 14 февраля.

Из важных событий текущего дня выступление Т. Мэй в Европарламенте. Премьер-министр Великобритании будет отчаянно пытаться изменить условия согласованной в ноябре сделки по Brexit. Впрочем, вряд ли в текущей ситуации есть какие-либо шансы на позитивной исход. Лидеры ЕС сейчас в первую очередь озабочены экономической ситуацией внутри блока. Еврокомиссия сегодня представит обновленные экономические прогнозы. Спад экономик может оказаться глубже, чем ожидалось, что уже находит отражение в статистике. Так, промышленные заказы в Германии за декабрь снизились на 1,6% и оказались хуже ожиданий, сегодня выйдет статистика по промпроизводству. Также существенно снижен прогноз по росту ВВП Италии в 2019г до 0,2% (оценка в ноябре 1,2%).

Что же касается российского рынка, то в среднесрочной перспективе хотелось бы снова увидеть тестирование отметки в 2550 пунктов по индексу МосБиржи. Сегодня же факторов для роста на фоне слабой динамики мировых площадок и высокой волатильности нефтяных котировок немного, поэтому вероятно повторение сценария вчерашнего дня: небольшая коррекция в начале торгов в пределах 0,3-0,4%, которая в случае позитивных новостей в течение дня может быть отыграна.

Роман Антонов, Промсвязьбанк