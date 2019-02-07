Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 февраля: 2 772,8701 руб/1 г золота и 33,5000/1 г серебра
7 февраля 2019
ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 772,8701 руб.
- 1 грамм серебра - 33,5000 руб.
- 1 грамм платины - 1 720,7000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 905,1399 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,8300 р. (0,10%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3100 р. (0,93%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,9400 р. (0,46%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,9400 р. (0,52%).
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