Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 февраля: 2 772,8701 руб/1 г золота и 33,5000/1 г серебра ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 772,8701 руб.

1 грамм серебра - 33,5000 руб.

1 грамм платины - 1 720,7000 руб.

1 грамм палладия - 2 905,1399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8300 р. (0,10%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,93%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9400 р. (0,46%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,9400 р. (0,52%) .

dims

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/ СИА /

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