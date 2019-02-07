Курс доллара США тестирует отметку 66 руб./$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В четверг 7 февраля российский рынок акций скорректировался после нескольких дней роста и достижения индексом Мосбиржи критической отметки 2550 п. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи съехал вниз на 0,5% до 2526 п. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов опустился на 1% до 1203 п. Наиболее вероятно, что рынки и закроются в минусе на достигнутых сегодня уровнях.



На глобальных рынках наблюдается смешанный фон. Более двух третей американских компаний отчитались с финансовыми результатами лучше ожиданий, однако прогнозы на текущий год снижаются, что может стать хорошим поводом для коррекции. Впрочем, внимание инвесторов в большей степени сейчас сосредоточено на переговорах между США и КНР, новый раунд которых ожидается на следующей неделе. На ожиданиях переговоров инвесторы могут предпочесть не делать лишних телодвижений.



Курс доллара США сегодня тестирует 66 руб./$ и в настоящий момент пытается закрепиться чуть выше указанной отметки. Пока серьезных предпосылок к более глубокому ослаблению рубля со стороны внешних факторов не наблюдается: нефть Brent стабильно держится в области $62-63 за баррель, информации по «адским» санкциям не появляется, единственное, что может смущать игроков – ежедневные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Таким образом, в ближайшее время предполагается, что курс доллара США продолжит хождение в диапазоне 65,5-66,5 руб./$. Для курса евро сохраняются перспективы колебаний в интервале 74,5-76 руб./€.

