Мировым площадкам не хватает оптимизма

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду американский фондовый рынок закрылся в минусе: NASDAQ опустился на 0,36%, S&P500 потерял 0,22%, закрывшись в очередной раз на уровне 2730 п.

Компании по производству видеоигр оказались аутсайдерами. Акции Take-Two Interactive обвалились на 13%, котировки Activision Blizzard просели на 10%, а Electronic Arts рухнули почти на 14%. Инвесторы обеспокоены тем, что геймеры могут потерять интерес к традиционным играм для ПК и консолей, все чаще предпочитая им мобильные многопользовательские игры Fortnite и PlayerUnknown's Battlegrounds.

Акции Snap выросли на 24% после публикации финансовых результатов, из которых, в частности, следует, что число ее пользователей остается стабильным. Это стало приятной неожиданностью для инвесторов.

Мировым площадкам не хватает оптимизма. В США продолжается сезон отчетности. 71% представивших свои результаты компаний превзошли ожидания аналитиков, однако понижение их прогнозов на текущий год заставляет инвесторов готовиться к очередной коррекции.

Нервозности им добавляет сохраняющаяся неопределенность между Китаем и США по торговым и технологическим вопросам накануне очередного этапа переговоров, запланированного на следующей неделе. Дело в том, что после предыдущей встречи в конце января было объявлено о прогрессе в разрешении конфликта, однако до сих пор не появилось никакой конкретики.

Европейские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после выхода данных о падении объемов промышленного производства в Германии. Корейские и китайские площадки по-прежнему закрыты в связи с новогодними праздниками, а японский индекс Nikkei завершил сессию падением на 0,59%.

Спрос на безопасные активы активизировался. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США ушла ниже 2,68%. Золото торгуется в нуле, чуть выше $1307 за тройскую унцию. Нефть марки Brent консолидировалась на уровне $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску скорее отсутствует. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,47%. Индекс VIX растет выше 16. перед открытием рынка. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 может потерять порядка 0,5%, завершив день около 2715 пунктов. Сигналов для возобновления «бычьего» тренда в краткосрочной перспективе не просматривается.

Из макроэкономических новостей сегодня стоит обратить на данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается снижение показателя на 12,6%, до 221 тыс.

Квартальные отчеты сегодня до открытия основной сессии представят Philip Morris и Twitter. Бумаги Twitter могут повторить успех Facebook и Snap в этом сезоне отчетов. На постмаркете финансовые результаты опубликуют Expedia Group и Synaptics. По всем компаниям, за исключением Philip Morris, ожидается рост прибыли.