ЕЦБ продолжит политику нулевых ставок

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку 0,75%, ухудшил прогноз роста ВВП до минимума за 10 лет

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Полагаю, любой выход Великобритании из ЕС будет иметь негативные последствия. Однако больше рисков несет в себе жесткий Brexit, таким образом Великобритания может столкнуться со сбоями во внешней торговле из-за увеличения времени таможенных процедур в британских портах, что приведет к дорогостоящим последствиям для компаний, которые в настоящее время отправляют товары без задержек. Таможенные задержки не только негативно отразятся на бизнесе, но и, вероятно, приведут к дефициту товаров в стране.



Стоит отметить, Великобритания столкнулась с проблемами на финансовых рынках и бегством капитала. Инвесторы выводили денежные средства в течении 10 месяцев подряд. Более того, жесткий Brexit поспособствует девальвации фунта и увеличению объема государственных заимствований. В январе индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Markit/CIPS в Великобритании снизился до 52,8 п. с 53,5 п. месяцем ранее, что указывает на замедление роста экономики в начале года.



Полагаю, в связи с неопределённостью в мировой экономике, и, в первую очередь, Brexit, а также из-за опасений торговой войны США и Китая, текущем году экономика всей еврозоны столкнется с замедлением. ЕЦБ, вероятно, продолжит политику нулевых ставок. Инфляция прогнозируется не выше 1,6%.



Мягкий тон заявлений Банка Англии говорит о том, что следующее повышения ставок маловероятно на горизонте шести месяцев.